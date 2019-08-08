Анкипанс: много экспериментировали, довольны итогами Sochi Hockey Open

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвёл итоги встречи с олимпийской сборной России (3:2).



«Первый период наша команда играла отлично. Потом противник добавил, но в то же время у нас куда-то уверенность ушла, стали ошибаться. Хорошо, что выиграли, довольны результатом.



Предсезонный турнир, много экспериментировали с тройками. Довольны итогами турнира», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Первую шайбу в матче зрители увидели на восьмой минуте: удачным броском отличился нападающий рижского «Динамо» Давид Улльстрём. Через 10 минут форвард оформил дубль, упрочив преимущество латвийского клуба. На старте второго периода сборная России сократила отставание усилиями форварда Владислава Кодолы. На 50-й минуте форвард Дамир Жафяров восстановил равновесие в счёте, но уже через 30 секунд Андрис Джериньш забросил победную для «Динамо» шайбу.

Олимпийская сборная России проиграла рижскому «Динамо»