Виделль — о поиске клуба: я стал немного придирчивым
Нападающий Линус Виделль рассказал, что продолжает ждать достойного предложения от команды Континентальной хоккейной лиги.
«Сейчас я жду предложений из КХЛ. Я уже получил много предложений, но они были недостаточно хороши. Я был немного придирчивым этим летом.
Если не попаду в команду КХЛ, буду рассматривать варианты в чемпионате Швейцарии», — приводит слова нападающего Hockey News.se.
В нынешнем сезоне 33-летний Виделль провёл 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету 24 заброшенные шайбы и 24 результативные передачи при показателе полезности «+7». Ранее хоккеист защищал цвета «Трактора», «Куньлунь Ред Стар», «Торпедо», «Северстали» и «Югры».
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