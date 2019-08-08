Лайне: счастлив попасть на обложку NHL 20, всегда был фанатом игр

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Патрик Лайне прокомментировал своё попадание на обложку финской версии игры NHL 20.



«Было приятно, что меня выбрали во второй раз подряд. Новая обложка со мной выглядит даже лучше, чем в прошлом году. Я всегда был фанатом компьютерных игр и серии NHL. Такие события, как попадания на обложку, дают мне мощную мотивацию», — приводит слова нападающего Ilta-Sanomat.



21-летний форвард в течение трёх сезонов в НХЛ забросил 110 шайб и занимает шестое место среди снайперов НХЛ за этот период после Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» (133), Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (120), Джона Тавареса из «Торонто Мэйпл Лифс» (112), Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» (112) и Остона Мэттьюса из «Торонто» (111).

Звёзды НХЛ без контрактов. Они не переживают — скоро их завалят миллионами Они не оставили своим клубам выбора. Весь вопрос – в сумме.