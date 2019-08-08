«Барыс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

Хоккейный клуб «Барыс» в матче домашнего Кубка президента Республики Казахстан оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика», встреча завершилась со счётом 5:3
Старт встречи остался за командой гостей: к середине первого периода «Нефтехимик» обеспечил себе преимущество в две шайбы усилиями нападающих Зака Митчелла и Павла Порядина. До перерыва «Барыс» сократил отставание благодаря голу форварда Никиты Михайлиса. На 25-й минуте Александр Авцин вновь увеличил разницу до двух шайб, но после второго периода счёт был равным: по шайбе забросили нападающие Ярослав Евдокимов и Дастин Бойд.На 48-й минуте Бойд оформил дубль, выведя «Барыс» вперёд. Точку в матче поставил Никита Клещенко броском в пустые ворота.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 8 августа 2019
-
19:02
-
18:58
-
18:37
-
18:21
-
18:13
-
17:59
-
17:49
-
17:30
-
17:27
-
17:18
-
16:54
-
16:31
-
16:21
-
16:13
-
16:01
-
15:52
-
15:43
-
15:26
-
15:12
-
14:54
-
14:42
-
14:33
-
14:24
-
14:19
-
14:06
-
14:00
-
13:30
-
13:16
-
13:04
-
13:00
-
12:41
-
12:27
-
12:23
-
12:04
-
12:00