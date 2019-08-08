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«Барыс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

«Барыс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Барыс» в матче домашнего Кубка президента Республики Казахстан оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика», встреча завершилась со счётом 5:3

Старт встречи остался за командой гостей: к середине первого периода «Нефтехимик» обеспечил себе преимущество в две шайбы усилиями нападающих Зака Митчелла и Павла Порядина. До перерыва «Барыс» сократил отставание благодаря голу форварда Никиты Михайлиса. На 25-й минуте Александр Авцин вновь увеличил разницу до двух шайб, но после второго периода счёт был равным: по шайбе забросили нападающие Ярослав Евдокимов и Дастин Бойд.На 48-й минуте Бойд оформил дубль, выведя «Барыс» вперёд. Точку в матче поставил Никита Клещенко броском в пустые ворота.

Кубок президента Республики Казахстан
08 августа 2019, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
5 : 3
1:2, 2:1, 2:0
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Митчелл (Уайт) – 00:24 (5x5), 0:2 – Порядин (Чуркин, Уайт) – 09:16 (5x4), 1:2 – Михайлис (Сагадеев, Сведберг) – 13:47 (5x5), 1:3 – Авцин (Хафизов, Шафигуллин) – 24:33 (5x5), 2:3 – Евдокимов (Гурков) – 35:15 (4x5), 3:3 – Бойд (Метальников) – 38:17 (5x4), 4:3 – Бойд (Сведберг) – 47:29 (5x4), 5:3 – Клещенко (Карлссон) – 59:46 (en)

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