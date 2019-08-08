«Барыс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

Хоккейный клуб «Барыс» в матче домашнего Кубка президента Республики Казахстан оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика», встреча завершилась со счётом 5:3



Старт встречи остался за командой гостей: к середине первого периода «Нефтехимик» обеспечил себе преимущество в две шайбы усилиями нападающих Зака Митчелла и Павла Порядина. До перерыва «Барыс» сократил отставание благодаря голу форварда Никиты Михайлиса. На 25-й минуте Александр Авцин вновь увеличил разницу до двух шайб, но после второго периода счёт был равным: по шайбе забросили нападающие Ярослав Евдокимов и Дастин Бойд.На 48-й минуте Бойд оформил дубль, выведя «Барыс» вперёд. Точку в матче поставил Никита Клещенко броском в пустые ворота.



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