Хорошков: Кудако и Кодола получили хороший опыт в олимпийской сборной

Директор ХК «Северсталь» Михаил Хорошков рассказал, когда к команде присоединятся защитник Вадим Кудако и нападающий Владислав Кодола, которые принимали участие в турнире Sochi Hockey Open в составе олимпийской сборной России.
«Ребята присоединятся к команде на турнире в Челябинске. Никаких проблем в подготовке команды к сезону отъезд двух игроков в олимпийскую сборную не внёс. Наоборот, ребята получили опыт игры в сборной на серьёзном турнире, который поможет им в будущем. Это сигнал, что на них рассчитывают не только в «Северстали», но и следят люди из штаба национальной команды.
Кудако уже приглашался в олимпийскую сборную, выиграл Универсиаду. Мы рассчитываем на его дальнейший прогресс, все возможности выйти на новый уровень у него есть. Кодола хорошо провёл вторую половину прошлого сезона, сейчас получил вызов в олимпийскую сборную, набрав два очка в последней встрече. Важно, чтобы он не останавливался на этом, а двигался дальше. У него большой потенциал, на который нужно наложить хорошую работу», — сказал Хорошков «Чемпионату».
- 8 августа 2019
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