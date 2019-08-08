Ткачёв: «Салават» — хорошая команда, их подкосили удаления

Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачёв подвёл итоги выигранного матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1).



«Мы неплохо начали матч, заработали на себе удаление, активно сыграли в самом старте. В целом весь первый период запишем себе в актив, но про второй так не могу сказать – всё перевернулось вверх ногами. В третьем периоде была равная игра, получилась карусель туда-сюда. Хорошо, что выстояли в концовке, матч получился тяжёлым, состояние тоже тяжёлое – мы пока далеки от идеальной системы игры. Но всё в процессе, работаем, все ребята стараются.



Игра соперника? Хорошая команда, их подкосили удаления, как и нас во втором периоде. Получился матч двух довольно интересных команд, хоккей между нами тоже всегда интересный. Надо отдать должное сопернику – они здорово играли», — цитирует форварда официальный сайт клуба.

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