Войнов принимает участие в матче впервые за 16 месяцев

Защитник хоккейного клуба «Авангард» Вячеслав Войнов оказался в составе команды на матч с хоккейным клубом СКА. Опытный защитник впервые за 16 месяцев вышел на лёд в хоккейном матче. Последней игрой, в которой принимал участие Войнов, была встреча СКА с ЦСКА 6 апреля 2018 года.



Россиянина дисквалифицировали в НХЛ в 2015 году за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за этого защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В 2018-м Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».

Затравить, а потом забыть. Так Америка решила проблему с Войновым Но у хоккеиста всё хорошо. Жена Марта родила ему прекрасную дочку, их семья стала ещё крепче.