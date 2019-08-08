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Овечкин: надежда НХЛ — поднять хоккей в Китае, в этом заинтересованы многие

Овечкин: надежда НХЛ — поднять хоккей в Китае, в этом заинтересованы многие
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от пребывания в Китае в качестве посла НХЛ.

«Это был отличный опыт. Я встретил много замечательных людей и прекрасных детей. Познакомился с людьми, которые хотят поднять хоккей в Китае. Это было отличное путешествие, надеюсь, вернусь сюда в следующем году, и сделать кое-что ещё. Иногда я не понимаю, что они хотят мне сказать, но, думаю, что они запомнят этот момент на всю оставшуюся жизнь.

Это не только моя надежда, но и всей НХЛ — поднять хоккей в Китае, это хорошая страна для такого. Знаю, что многие люди заинтересованы в этом.

Думаю, что для китайского народа и правительства очень важно построить много хоккейных катков, привезти сюда несколько тренеров и изучить игру, думаю, что они преуспеют», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Овечкин в Китае! В следующий раз он приедет сюда на Олимпиаду-2022?
Капитан «Вашингтона» весело проводит время в Пекине в качестве посла НХЛ. Это хороший знак перед следующими Играми.
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