Маскот СКА Конь-Огонь прыгнул с огромной тарзанки в Сочи

Маскот хоккейного клуба СКА Конь-Огонь решился на прыжок с огромной тарзанки в Сочи, где сегодня заканчивается межсезонный турнир Sochi Hockey Open.

Посмотреть видео также можно в «твиттере» клуба из Санкт-Петербурга.



Напомним, сейчас подопечные Алексея Кудашова проводят заключительный матч на Sochi Hockey Open. Петербургский коллектив выиграл в Сочи один матч из трёх и в случае поражения от «Авангарда» завершит турнир на последней строчке.



В минувшем сезоне СКА занял второе место в таблице Западной конференции. В плей-офф команда уступила ЦСКА (3-4) в финале конференции. Чистая прибыль в 2018 году составила 543 млн рублей против убытка в размере 1,06 млрд рублей в 2017-м.



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