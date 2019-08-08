Маскот СКА Конь-Огонь прыгнул с огромной тарзанки в Сочи
Маскот хоккейного клуба СКА Конь-Огонь решился на прыжок с огромной тарзанки в Сочи, где сегодня заканчивается межсезонный турнир Sochi Hockey Open.
Посмотреть видео также можно в «твиттере» клуба из Санкт-Петербурга.
Напомним, сейчас подопечные Алексея Кудашова проводят заключительный матч на Sochi Hockey Open. Петербургский коллектив выиграл в Сочи один матч из трёх и в случае поражения от «Авангарда» завершит турнир на последней строчке.
В минувшем сезоне СКА занял второе место в таблице Западной конференции. В плей-офф команда уступила ЦСКА (3-4) в финале конференции. Чистая прибыль в 2018 году составила 543 млн рублей против убытка в размере 1,06 млрд рублей в 2017-м.
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