Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Торпедо» проиграло клубу ВХЛ «Хумо», не забросив ни одной шайбы

«Торпедо» проиграло клубу ВХЛ «Хумо», не забросив ни одной шайбы
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Торпедо» проиграл команде Высшей хоккейной лиги «Хумо» в матче домашнего Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 0:3. Подопечные Дэвида Немировски проиграли две встречи из двух на домашнем турнире. Недавно образованный клуб «Хумо» из Ташкента сумел одержать одну победу в двух матчах.

Счёт был открыт уже на пятой минуте — удачным броском отличился нападающий «Хумо» Денис Мошаров. Вскоре узбекистанский коллектив увеличил преимущество благодаря заброшенной шайбе форварда Артёма Воронина. Точку на 59-й минуте поставил Семён Валуйский. Сухой матч записал в актив голкипер «Хумо» Роман Смирягин.

Кубок губернатора Нижегородской области
08 августа 2019, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
0 : 3
0:2, 0:0, 0:1
Хумо
Ташкент
0:1 – Мошаров (Беляков) – 04:53 (5x5), 0:2 – Воронин (Сорокин) – 13:15 (5x4), 0:3 – Валуйский – 58:20 (en)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент