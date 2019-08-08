«Торпедо» проиграло клубу ВХЛ «Хумо», не забросив ни одной шайбы

Хоккейный клуб «Торпедо» проиграл команде Высшей хоккейной лиги «Хумо» в матче домашнего Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 0:3. Подопечные Дэвида Немировски проиграли две встречи из двух на домашнем турнире. Недавно образованный клуб «Хумо» из Ташкента сумел одержать одну победу в двух матчах.



Счёт был открыт уже на пятой минуте — удачным броском отличился нападающий «Хумо» Денис Мошаров. Вскоре узбекистанский коллектив увеличил преимущество благодаря заброшенной шайбе форварда Артёма Воронина. Точку на 59-й минуте поставил Семён Валуйский. Сухой матч записал в актив голкипер «Хумо» Роман Смирягин.

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