ЦСКА взял 27 хоккеистов на тренировочный сбор в Швейцарию

Московский хоккейный клуб ЦСКА отправился на второй тренировочный сбор в Швейцарию, информирует официальный сайт «армейцев». Действующий обладатель Кубка Гагарина взял на сбор 27 хоккеистов. В Швейцарии к команде присоединятся нападающие Павел Карнаухов, Никита Ртищев и защитник Александр Романов, выступающие за олимпийскую сборную России.



Вратари: Илья Сорокин, Ларс Юханссон, Матвей Киселёв .



Защитники: Клас Дальбек, Богдан Киселевич, Артём Чмыхов, Никита Нестеров, Алексей Марченко, Артём Блажиевский, Мэт Робинсон, Марсель Ибрагимов, Никита Макеев.



Нападающий: Лев Комиссаров, Иржи Секач, Максим Мамин, Андрей Светлаков, Антон Слепышев, Линден Вей, Евгений Каницкий, Александр Попов, Константин Окулов, Максим Шалунов, Сергей Толчинский, Михаил Григоренко, Иван Телегин, Сергей Андронов, Кирилл Капризов.