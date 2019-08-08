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ЦСКА взял 27 хоккеистов на тренировочный сбор в Швейцарию

ЦСКА взял 27 хоккеистов на тренировочный сбор в Швейцарию
Хоккей / КХЛ 0

Московский хоккейный клуб ЦСКА отправился на второй тренировочный сбор в Швейцарию, информирует официальный сайт «армейцев». Действующий обладатель Кубка Гагарина взял на сбор 27 хоккеистов. В Швейцарии к команде присоединятся нападающие Павел Карнаухов, Никита Ртищев и защитник Александр Романов, выступающие за олимпийскую сборную России.

Вратари: Илья Сорокин, Ларс Юханссон, Матвей Киселёв .

Защитники: Клас Дальбек, Богдан Киселевич, Артём Чмыхов, Никита Нестеров, Алексей Марченко, Артём Блажиевский, Мэт Робинсон, Марсель Ибрагимов, Никита Макеев.

Нападающий: Лев Комиссаров, Иржи Секач, Максим Мамин, Андрей Светлаков, Антон Слепышев, Линден Вей, Евгений Каницкий, Александр Попов, Константин Окулов, Максим Шалунов, Сергей Толчинский, Михаил Григоренко, Иван Телегин, Сергей Андронов, Кирилл Капризов.

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