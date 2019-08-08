Хартли: я очень впечатлён Войновым, хотя он год нормально не тренировался

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча со СКА (4:1) подвёл итоги Sochi Hockey Open.



«Спасибо оргкомитету, первоклассный турнир. Хороший календарь, великолепные условия для команд, которые смогли провести здесь тренировочный лагерь. Мы завершили первый этап подготовки, посмотрели игроков, особенно новичков, в различных ситуациях, чтобы понять, на что они способны в нашей системе, продолжали учиться.



По игре понравились эмоции, исполнение и игра в неравных составах. Мы сегодня две минуты провели «три на пять», но это нормально, мы так развиваемся. Горжусь командой.



Очень впечатлён Войновым. Он нормально не тренировался весь прошедший год, приехал в лагерь позже, был травмирован, но в нём чувствуется уверенность и спокойствие. Он много смотрел видео, но с командой всего пару тренировок провёл с командой. Он защитник мирового уровня, вы видели, как он контролировал игру, принимал умные решения на льду, хорошо действовал в нашей зоне, помогал атаке. Рад работать со Славой, он станет серьёзным усилением для нас в сезоне», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Войнов принимает участие в матче впервые за 16 месяцев