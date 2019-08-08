Лехтеря — MVP Sochi Hockey Open, лучшие игроки — Шикин, Юдин и Ткачёв
Стали известны лучшие игроки завершившегося сегодня предсезонного турнира Sochi Hockey Open, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Самым ценным игроком признан нападающий петербургского СКА Йори Лехтеря. Лучший вратарь — Дмитрий Шикин (ХК «Сочи»), лучший защитник — Дмитрий Юдин (сборная России), лучший нападающий — Владимир Ткачёв (ХК СКА).
Напомним, победителем Sochi Hockey Open впервые в истории стал местный хоккейный клуб «Сочи», выигравший все четыре матча. Второе место заняли хоккеисты рижского «Динамо», третье — олимпийская сборная России. Последнее место занял петербургский СКА, добывший в четырёх матчах только одну победу.
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