Кудашов — о шести легионерах СКА: будем смотреть по состоянию игроков

Главный тренер СКА Алексей Кудашов после матча с «Авангардом» (1:4) подвёл итоги Sochi Hockey Open.



«Поддержу Боба, спасибо большое за турнир, всё было здорово. По игре – в начале три гола пропустили, очень легко даём сопернику забить, совершаем ошибки, потом пытаемся исправить. Это очень тяжело. Во втором-третьем попытались переломить. Это часть подготовки, мы можем проверить, как игроки справляются с разными ситуациями. Получили пищу для дальнейших тренировок.



Шесть легионеров? Будем смотреть по состоянию игроков, кто будет играть в воротах. А в сезоне у нас ещё есть время, смотрим по вратарям.



Кем заменить Гусева, Дацюка и Херсли в большинстве? Есть Ткачёв, Кагарлицкий, кто постоянно набирает много очков, играл в большинстве в прежних клубах. Но в то же время у нас есть Якупов, Кузьменко, Плотников, много игроков. Но ещё такая часть сезона, мы «пять на три» ещё ни разу на тренировках не разбирали, даже «пять на четыре» только пару раз пробовали», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Лехтеря — MVP Sochi Hockey Open, лучшие игроки — Шикин, Юдин и Ткачёв