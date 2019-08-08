Дедунов: понимание того, что нужно бросать по воротам, пришло к 30 годам

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов подвёл итоги матча со СКА (4:1) и прокомментировал завершившийся Sochi Hockey Open.
«Хорошая атмосфера на турнире, хорошая погода, мы получили хорошие эмоции. Плюс здесь собраны хорошие команды, эмоции от турнира только позитивные. Сегодня стало что-то больше получаться, улучшили какие-то компоненты, перед каждой игрой смотрим видео, анализируем, стараемся улучшить игру во всех компонентах.
Впечатлила игра всей команды, не только Войнова. В чём секрет, что столько забиваю? Наверное, по воротам надо бросать. Получается, понимание этого пришло только к 30 годам.
«Авангард» играет активно на каждом участке поля, пытаемся давить соперника, не давать свободного льда, почувствовать этот ритм, навязывать свою игру. Наша оборона начинается в чужой зоне, пытались прессинговать, СКА допустил ошибки, мы ими воспользовались.
Я самый скоростной игрок на Востоке? Сам-то не замерял, может, так и есть, не мне решать. Но скорость – не главное, мы же не только бегаем.
Конечно, когда постоянно проигрываешь, это создаёт психологию проигрыша, закрадывается червячок, этот ком растёт. Надо не допустить этого, вырабатывать инстинкт победителя уже сегодня.
Во всех аспектах ощущается, что я попал в клуб — фаворит Восточной конференции, начиная с быта и кончая тем, что происходит на льду. Ощущаю этот уровень», — передаёт слова Дедунова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 8 августа 2019
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