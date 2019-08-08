Владелец «Каролины»: не собираюсь выталкивать Уодделла

Владелец «Каролины Харрикейнз» Том Дандон прокомментировал тот факт, что генменеджер Дон Уодделл работает в клубе без действующего контракта.
«Я сказал Дону, что не собираюсь увольнять Дона Уодделла, так что контракт ему не нужен. Если ему нужен контракт, то он у него будет. Но мы стараемся избегать большого количества контрактов, потому что если у него большой контракт, нам довольно сложно вести дела. Мы с Доном ладим, все счастливы. Так что если бы мы хотели расстаться, то это, скорее всего, было бы не из-за денег.
Я с ним счастлив, и мне кажется, что он тоже счастлив здесь, но если в мире есть другие возможности, было бы честно их понять. Я всегда считал, что люди должны хорошо понимать, какой у них выбор. Это был как раз такой случай. Я ни в коем случае не собирался выталкивать его
Я готов платить честную сумму денег, но всегда найдется тот, кто заплатит больше, и не только в хоккее, а в любом бизнесе», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.
- 8 августа 2019
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