Тэйвз — о значимости Шоу для «Чикаго»: всё поняли, когда он ушёл

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз прокомментировал возвращение в команду форварда Эндрю Шоу.
«Не хочу сразу же бросаться комплиментами в адрес Шоу, но приходится. Мы всё поняли о его значимости для команды, когда он ушёл пару лет назад. Пустота после его ухода почувствовалась сразу же как на льду, так и в раздевалке.
Он настоящий боец, и то, как он играет – важная часть его личности. Это очень энергичный парень, которого болельщики любят не просто так. Ради партнёров он пробежит через кирпичную стену», – цитирует Тэйвза официальный сайт НХЛ.
За три сезона, проведённых в «Монреаль Канадиенс», 27-летний Шоу провёл 182 матча, забросив 41 шайбу и набрав 96 очков. В минувшем сезоне форвард принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата и набрал 48 (19+27) очков при показателе полезности «+16».
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