Кожевников — о Ханте: когда приезжают левые североамериканцы — это вообще смешно
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал драку тафгая «Куньлунь Ред Стар» Гарета Ханта в товарищеской игре с «Ермаком».
«Никогда не был сторонником игроков этого амплуа. Того же Рыспаева еще можно было потерпеть, но когда приезжают левые североамериканцы — это вообще смешно. Сегодня драк в нашем спорте и так выше крыши. Бокс, бои без правил — всё можно смотреть по телевизору, причём в лучшие часы. Ради этих, где-то даже сомнительных видов спорта ТВ жертвует хоккеем. Так зачем в нашу игру переносить эти драки?
Тафгаи защищают звёзд? Возможно, для этого они и нужны. Но давайте будем честны перед собой: в нашей лиге звёзд сегодня — раз-два и обчёлся», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
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