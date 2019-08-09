Агент Пульюярви: речь идёт не о деньгах, иначе подписали бы контракт в КХЛ

Марк Лехто, представляющий интересы нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Ессе Пульюярви, заявил, что его клиент хочет продолжит карьеру в НХЛ, но желает сменить команду.

«Речь идёт не о деньгах. Если бы мы хотели получить максимальную зарплату, то подписали бы контракт с клубом КХЛ два месяца назад», – цитирует агента MTV Sports.

Форвард хочет играть в Финляндии, пока «нефтяники» его не обменяют или он не получит достаточно игрового времени в основной команде «Эдмонтона». В прошедшем сезоне Пульюярви также выступал в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз». В регулярном чемпионате финский нападающий принял участие в 46 встречах, записав в актив 9 (4+5) баллов при показателе полезности «-14» и 16 минутах штрафа.