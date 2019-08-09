Крикунов: не знаю, что с Тарасовым. Ударили его, он даже не доиграл матч

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (4:1).
«Соперник навязал нам силовую игру. Слава богу, что удалось всё выдержать. У нас было два свежих звена и два звена, которые играли в первой игре. Одним было полегче, другим — потяжелее. Всё хорошо, что хорошо заканчивается.
Не знаю, что у нас с Тарасовым. Ударили его, он даже не доиграл матч. Надеюсь, что всё обойдётся. Нужна нам победа, ей живут игроки. Будем стараться сделать всё для этого», — сказал Крикунов в эфире клубного телевидения.
Бело-голубые одержали две победы в двух матчах на Кубке губернатора Нижегородской области и досрочно обеспечили выход в финал турнира. В третьей игре группового этапа подопечные Крикунова сыграют с «Хумо».
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