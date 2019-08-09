Стали известны составы на матч «Ак Барса» и «Нефтехимика

Стали известны составы «Ак Барса» и «Нефтехимика» на матч Кубка президента Республики Казахстан, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 9 августа, начало матча — в 12:00 мск.

«Ак Барс»:



Рейдеборн (Мисбахов);

Яруллин — Педан, Галиев — Ткачёв — Зарипов;

Хенкель — Журавлёв, Глухов — Михеев — Лукоянов;

Лямкин — Абросимов, Петров— Основин— Э. Галимов;

Ляхов— Ожиганов, Марушев — Арт. Галимов — Воронков.

«Нефтехимик»:



Барулин (Шарыченков);

Захарчук— Сергеев, Падакин— Рыбаков — Бикмуллин;

Атюшов — Пузанов, Хисамутдинов — Шарифьянов — Порядин

Чуркин — Волгин, Авцин— Дм. Казионов— Ден. Казионов;

Игнатович— Семёнов, Черников— Куликов — Шиксатдаров.

После двух туров в активе казанцев одна победа и одно поражение, команда Вячеслава Буцаева очков в активе не имеет.