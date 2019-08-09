Стали известны составы на матч «Ак Барса» и «Нефтехимика

Стали известны составы «Ак Барса» и «Нефтехимика» на матч Кубка президента Республики Казахстан, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 9 августа, начало матча — в 12:00 мск.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Мисбахов);
Яруллин — Педан, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Хенкель — Журавлёв, Глухов — Михеев — Лукоянов;
Лямкин — Абросимов, Петров— Основин— Э. Галимов;
Ляхов— Ожиганов, Марушев — Арт. Галимов — Воронков.
«Нефтехимик»:
Барулин (Шарыченков);
Захарчук— Сергеев, Падакин— Рыбаков — Бикмуллин;
Атюшов — Пузанов, Хисамутдинов — Шарифьянов — Порядин
Чуркин — Волгин, Авцин— Дм. Казионов— Ден. Казионов;
Игнатович— Семёнов, Черников— Куликов — Шиксатдаров.
После двух туров в активе казанцев одна победа и одно поражение, команда Вячеслава Буцаева очков в активе не имеет.
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