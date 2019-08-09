«Сибирь» объявила состав на матч с «Пеликанс»

«Сибирь» определилась с составом на товарищеский матч с «Пеликанс». Игра состоится в Финляндии сегодня, 9 августа, начало встречи — в 14:00 мск.



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Алексеев — Хабаров, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Логинов — Лофквист, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;

Наумов — Ермаков, Шашков — Комаров — Зырянов;

Морозов — Тимашов, Коротков — Романцев — Яковлев, Ромаев, Пастухов.



После финского сбора «Сибирь» отправится в Чехию (Карловы Вары), где проведёт шестидневный сбор (по 16 августа), за время которого сыграет два контрольных матча.



Вернувшись из Чехии в Новосибирск, «Сибирь» примет участие в традиционном празднике «День болельщика ХК «Сибирь», а 21 августа вылетит в Магнитогорск на турнир памяти Ромазана, где сыграет три матча (с «Металлургом», «Трактором» и «Куньлунь Ред Стар»).

30 игроков «Сибири» отправились на сбор в Финляндию