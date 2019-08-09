Хмылёв: после нескольких глотков виски у Гашека развязывается язык

Олимпийский чемпион 1992 года Юрий Хмылёв поделился воспоминаниями от победы, а также рассказал о Доминике Гашеке и Уэйне Гретцки.
«Дмитриев попросил отложить отъезд в «Баффало» на год, чтобы помочь помолодевшей родной команде. Игорь Ефимович обещал двухкомнатную квартиру. Но Союз развалился, и квартиру я не получил. Перед смертью Дмитриев вспомнил ту историю и извинился передо мной. Он уже не всех узнавал, а тут «извини, Юра, за ту квартиру»…
Но счастье не в квартирах и деньгах. В 1992-м я стал олимпийским чемпионом. Во Францию Тихонов и Дмитриев привезли очень молодую команду. В неё никто не верил, всерьёз не рассматривали. Тем более что мы выходили под белым олимпийским флагом. Громадную роль в нашей победе сыграли ветеранчики — Слава Быков и Андрюха Хомутов. Сначала с ними наигрывался Женя Давыдов, но со второго матча к ним поставили меня. Быков забил в финале с канадцами третью шайбу, мы победили 3:1 и вернулись с золотом.
Жёстким ли был Тихонов?.. Вообще, да, мог отругать за дело и без повода. Но в Альбервиле помягчел. Видно, понимал, что в команде много молодёжи, к которой нужен другой подход. За победу мы получили по 7,5 тыс. швейцарских франков. Сейчас это смешные деньги, а тогда мы почувствовали себя миллионерами.
Гашек – настоящий вратарь, никто в раздевалке его не донимал, не подшучивал над ним. Но после нескольких глотков виски у него развязывается язык. Спиртное ему противопоказано. Гретцки – очень приятный человек, широкой души, а Халл – эгоист, любит, что всё и вся вокруг него крутились», — цитирует Хмылёва официальный сайт КХЛ.
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