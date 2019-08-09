Панарин поддержал призыв москвичей выходить на митинг 10 августа
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поддержал призыв известного блогера Юрия Дудя выйти на митинг в Москве.
Дудь опубликовал в "Инстаграме" пост, касающийся последних событий в столице России. Юрий сообщил, что завтра, 10 августа, выйдет на митинг в поддержку арестованных участников предыдущих акций протеста и против злоупотреблений полицией.
«Митинг согласован, причём сразу на 100 тысяч человек. Будет круто, если столько народу туда и придёт. Чем больше нас, тем больше шансов, что когда-нибудь граждан России перестанут бить шпалой по лицу», — написал Дудь.
Панарин, который ранее критически отзывался о политике президента России Владимира Путина, в комментариях к посту написал: «Поддерживаю!»
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Звёздный форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о нашумевшем интервью с Артемием Панариным.
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