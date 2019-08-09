Стрёмвалль: перед подписанием контракта с «Сочи» я погуглил, куда вообще еду

Нападающий «Сочи» Мальте Стрёмвалль прокомментировал переход в клуб, а также поделился первыми впечатлениями от КХЛ.

«Ко мне был интерес со стороны других клубов, но я выбрал ХК «Сочи» по нескольким причинам. Во-первых, это отличное место для продолжения карьеры, следующий шаг вперёд, который мне предстоит сделать. Во-вторых, важную роль сыграло то, что здесь выступает Роберт Росен.

Мне понравилось увиденное. Тут очень любят играть в пас, в КХЛ более высокие скорости, чем в лигах, где я выступал ранее. Отметил бы и отличную игру вратарей. В общем, я ещё раз убедился, что, подписав контракт с ХК «Сочи», поднялся на более высокую ступень в своей карьере.

Перед тем как подписывать контракт с ХК «Сочи», я погуглил, куда же я вообще еду. Также поговорил со своими друзьями, которые приезжали сюда на Олимпиаду и чемпионат мира по футболу. Они мне рассказали, что здесь очень жаркая погода и отличный город. Но я даже и представить не мог, насколько здесь хорошо», — цитирует Стрёмвалля официальный сайт КХЛ.