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Три очка Зарипова помогли «Ак Барсу» разгромить «Нефтехимик»

Три очка Зарипова помогли «Ак Барсу» разгромить «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» в 3-м туре предсезонного турнира «Кубок президента Республики Казахстан». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Дмитрия Квартальнова.

Счёт в матче был открыт на третьей минуте первого периода. Рафаэль Бикмуллин вывел номинальных гостей вперёд. В дальнейшем шайбы забрасывали только игроки казанской команды. Ещё до перерыва равновесие восстановил Владимир Ткачёв, с нулевого угла заставший врасплох Константина Барулина.

Ключевым в матче оказался второй период, в течение которого «Ак Барс» забил четыре гола. Последовательно отличились Станислав Галиев, Альберт Яруллин, Михаил Глухов и Данис Зарипов. В заключительной трети команды заброшенными шайбами отметиться не сумели.

Кубок президента Республики Казахстан
09 августа 2019, пятница. 12:00 МСК
Ак Барс
Казань
5 : 1
1:1, 4:0, 0:0
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Бикмуллин (Падакин) – 02:51 (5x5), 1:1 – Ткачёв – 07:25 (5x5), 2:1 – Галиев (Ткачёв, Зарипов) – 21:59 (5x5), 3:1 – Яруллин (Зарипов) – 25:11 (4x3), 4:1 – Михеев (Абросимов) – 28:13 (5x5), 5:1 – Зарипов (Галиев, Педан) – 32:52 (5x5)

Зарипов стал самым результативным игроком матча. В активе опытного форварда гол и две результативные передачи.

Подопечные Вячеслава Буцаева потерпели третье поражения подряд, причём уже во второй раз на турнире «волки» были разгромлены.

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