Три очка Зарипова помогли «Ак Барсу» разгромить «Нефтехимик»

«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» в 3-м туре предсезонного турнира «Кубок президента Республики Казахстан». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Дмитрия Квартальнова.

Счёт в матче был открыт на третьей минуте первого периода. Рафаэль Бикмуллин вывел номинальных гостей вперёд. В дальнейшем шайбы забрасывали только игроки казанской команды. Ещё до перерыва равновесие восстановил Владимир Ткачёв, с нулевого угла заставший врасплох Константина Барулина.

Ключевым в матче оказался второй период, в течение которого «Ак Барс» забил четыре гола. Последовательно отличились Станислав Галиев, Альберт Яруллин, Михаил Глухов и Данис Зарипов. В заключительной трети команды заброшенными шайбами отметиться не сумели.

Зарипов стал самым результативным игроком матча. В активе опытного форварда гол и две результативные передачи.

Подопечные Вячеслава Буцаева потерпели третье поражения подряд, причём уже во второй раз на турнире «волки» были разгромлены.