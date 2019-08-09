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Новый дворец для «Авангарда» на 12 тыс. зрителей планируют построить к 2022 году

Новый дворец для «Авангарда» на 12 тыс. зрителей планируют построить к 2022 году
Хоккей / КХЛ 0

Новая ледовая арена для омского «Авангарда» будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

«Уже идёт демонтаж «Арены Омск», во втором квартале 2020 года по плану приступаем к строительству арены. Срок сдачи по плану — 2022 год. По проекту энергопотребление арены вырастет в два раза, по теплу — в 2-2,5 раза. Арена будет большей вместимости, чем старая — порядка 12 тыс. зрителей, будет пять этажей», – цитирует ТАСС министра энергетики и ЖКХ Омской области Вадима Марыгина.

Министр добавил, что на строительство нового ледового дворца компания «Газпром» и федеральные власти выделят по 5 млрд рублей, а правительство Омской области должно обеспечить новый спортивный объект коммунальной инфраструктурой

Летом 2018 года «Арена Омск» начала разрушаться, в связи с чем омский клуб был вынужден переехать в Балашиху.

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