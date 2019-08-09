Новый дворец для «Авангарда» на 12 тыс. зрителей планируют построить к 2022 году

Новая ледовая арена для омского «Авангарда» будет введена в эксплуатацию в 2022 году.
«Уже идёт демонтаж «Арены Омск», во втором квартале 2020 года по плану приступаем к строительству арены. Срок сдачи по плану — 2022 год. По проекту энергопотребление арены вырастет в два раза, по теплу — в 2-2,5 раза. Арена будет большей вместимости, чем старая — порядка 12 тыс. зрителей, будет пять этажей», – цитирует ТАСС министра энергетики и ЖКХ Омской области Вадима Марыгина.
Министр добавил, что на строительство нового ледового дворца компания «Газпром» и федеральные власти выделят по 5 млрд рублей, а правительство Омской области должно обеспечить новый спортивный объект коммунальной инфраструктурой
Летом 2018 года «Арена Омск» начала разрушаться, в связи с чем омский клуб был вынужден переехать в Балашиху.
- 9 августа 2019
-
16:19
-
16:00
-
15:45
-
15:38
-
15:05
-
14:38
-
14:31
-
14:01
-
13:45
-
13:35
-
13:08
-
12:40
-
12:30
-
12:06
-
11:39
-
11:25
-
11:09
-
10:50
-
10:39
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:04
-
08:45
-
08:20
-
08:06
- 8 августа 2019
-
23:56
-
23:33
-
23:02
-
22:38
-
22:24
-
22:21
-
22:15
-
22:03