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Стали известны составы на матч «Салавата» и «Автомобилиста» в Казахстане

Стали известны составы на матч «Салавата» и «Автомобилиста» в Казахстане
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» на матч предсезонного турнира «Кубок президента Республики Казахстан», информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 9 августа, и начнётся в 16:30 мск.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Майоров;
Гареев — Арзамасцев, Жарков — Кадейкин — Хохряков;
Банников — Коледов, Солодухин — Картаев — Амиров;
Цулыгин — Семёнов, Гиматов — Пименов — Баранов, Петрищев, Кузьмин.

«Автомобилист»:

Коварж (Гросс )
Батыршин — Вишневский, Доус – Мацек – Голышев;
Мамкин – Бодров, Плэтт – Холланд — Секстон;
Трямкин – Березин, Гареев – Кучерявенко – Литовченко;
Гуркин – Севостьянов, Белоусов – Протапович – Хрипунов, Захаров.

Ранее «Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» в 3-м туре предсезонного турнира «Кубок президента Республики Казахстан». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Дмитрия Квартальнова.

«Нефтехимик» пропустил 15 шайб в трёх матчах на турнире в Казахстане
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