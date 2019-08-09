Стали известны составы на матч «Салавата» и «Автомобилиста» в Казахстане

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» на матч предсезонного турнира «Кубок президента Республики Казахстан», информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 9 августа, и начнётся в 16:30 мск.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Майоров;

Гареев — Арзамасцев, Жарков — Кадейкин — Хохряков;

Банников — Коледов, Солодухин — Картаев — Амиров;

Цулыгин — Семёнов, Гиматов — Пименов — Баранов, Петрищев, Кузьмин.

«Автомобилист»:



Коварж (Гросс )

Батыршин — Вишневский, Доус – Мацек – Голышев;

Мамкин – Бодров, Плэтт – Холланд — Секстон;

Трямкин – Березин, Гареев – Кучерявенко – Литовченко;

Гуркин – Севостьянов, Белоусов – Протапович – Хрипунов, Захаров.

Ранее «Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» в 3-м туре предсезонного турнира «Кубок президента Республики Казахстан». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Дмитрия Квартальнова.