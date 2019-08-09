Врач «Динамо»: Афиногенов — уникальный спортсмен. Всегда отличные показатели

Врач по спортивной медицине Илья Темерёв рассказал о физической форме игроков московского «Динамо».

«У небольшого числа ребят в начале подготовки восстановительный период был пролонгирован, но уже через полторы недели сборов их показатели приблизились к норме. Сейчас уже общая группа полностью готова и хорошо восстанавливается. Как правило, все ребята летом не сидят на месте — занимаются и готовятся к командным тренировкам. На сборы все приезжают в достаточно хорошей форме.

Отличные показатели всегда у Максима Афиногенова, он на самом деле уникальный спортсмен. Андрей Миронов выделяется. Результаты медицинских тестов показали, что у парней очень высокий потенциал. Опять же, все спортсмены в хорошей форме и готовы к нагрузкам, но из общей массы выделяются по функционалу эти хоккеисты. Бойков тоже очень интересный», — цитирует Темерёва официальный сайт московского клуба.