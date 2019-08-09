Буцаев: во втором периоде «Ак Барс» действовал в рабоче-крестьянском стиле

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение со счётом 1:5 в матче с «Ак Барсом» на Кубке президента Казахстана.



«В первом периоде вышли и играли так, как нам хотелось бы, но во втором соперник начал действовать в рабоче-крестьянском стиле, когда увеличил плотность и стал играть жёстко. Мы же вышли поиграть немного в другой хоккей, гламурный, в итоге получили много проблем и, как следствие, проиграли период. В третьем отрезке, после определённых разговоров с ребятами сумели достучаться, донести, что нужно играть так, как мы изначально договаривались», — приводит слова Буцаева официальный сайт КХЛ.



На турнире в Казахстане «Нефтехимику» осталось провести один матч. Завтра, 10 августа, «волки» сыграют с «Салаватом Юлаевым». Начало встречи — в 10:00 мск.

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