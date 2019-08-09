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«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» на турнире в Казахстане

«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» на турнире в Казахстане
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» встречался с «Автомобилистом» в матче Кубка президента Республики Казахстан. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу уральского клуба.

Подопечные Андрея Мартемьянова открыли счёт на 9-й минуте встречи стараниями Джеффа Плэтта, а в середине второго игрового отрезка номинальные гости укрепили преимущество благодаря точному броску Александра Кучерявенко. Уфимский клуб сумел отыграть один гол в третьей двадцатиминутке — заброшенную шайбу на свой счёт записал Максим Майоров, а чуть позже Родион Амиров восстановил равновесие. В концовке игры победу уральцам принёс точный бросок Питера Холланда.

Обе команды провели вторые матчи на турнире. Ранее« Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» со счётом 5:1, а «Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» со счётом 1:2.

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Кубок президента Республики Казахстан
09 августа 2019, пятница. 16:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2 : 3
0:1, 0:1, 2:1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Плэтт (Холланд, Секстон) – 08:24 (5x5), 0:2 – Кучерявенко (Белоусов, Гуркин) – 29:43 (5x5), 1:2 – Майоров (Кадейкин) – 42:33 (5x5), 2:2 – Амиров (Умарк, Ларсен) – 51:33 (5x5), 2:3 – Холланд (Секстон) – 57:08 (5x5)
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