«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» на турнире в Казахстане

«Салават Юлаев» встречался с «Автомобилистом» в матче Кубка президента Республики Казахстан. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу уральского клуба.



Подопечные Андрея Мартемьянова открыли счёт на 9-й минуте встречи стараниями Джеффа Плэтта, а в середине второго игрового отрезка номинальные гости укрепили преимущество благодаря точному броску Александра Кучерявенко. Уфимский клуб сумел отыграть один гол в третьей двадцатиминутке — заброшенную шайбу на свой счёт записал Максим Майоров, а чуть позже Родион Амиров восстановил равновесие. В концовке игры победу уральцам принёс точный бросок Питера Холланда.



Обе команды провели вторые матчи на турнире. Ранее« Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» со счётом 5:1, а «Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» со счётом 1:2.

Умарк назвал «Салават» следующим чемпионом. Смело, но реально ли это? Соперники не стали слабее, а уфимцы пока не восполнили все потери.