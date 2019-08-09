«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» на турнире в Казахстане

«Салават Юлаев» встречался с «Автомобилистом» в матче Кубка президента Республики Казахстан. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу уральского клуба.
Подопечные Андрея Мартемьянова открыли счёт на 9-й минуте встречи стараниями Джеффа Плэтта, а в середине второго игрового отрезка номинальные гости укрепили преимущество благодаря точному броску Александра Кучерявенко. Уфимский клуб сумел отыграть один гол в третьей двадцатиминутке — заброшенную шайбу на свой счёт записал Максим Майоров, а чуть позже Родион Амиров восстановил равновесие. В концовке игры победу уральцам принёс точный бросок Питера Холланда.
Обе команды провели вторые матчи на турнире. Ранее« Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» со счётом 5:1, а «Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» со счётом 1:2.
- 9 августа 2019
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