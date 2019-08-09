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КХЛ снизила стоимость подписки на трансляции всех матчей сезона на 2 тыс. рублей

КХЛ снизила стоимость подписки на трансляции всех матчей сезона на 2 тыс. рублей
Хоккей / КХЛ 0

Стала известна стоимость подписки на трансляции нового сезона в Континентальной хоккейной лиге, информирует официальный сайт КХЛ.

Абонемент на все матчи предстоящего сезона можно приобрести за 2999 рублей, что на 2 тыс. дешевле, чем в прошлом сезоне. Кроме того, можно купить подписку на игры с участием одной команды за 1999 рублей (в прошлом сезоне — 2499 рублей).

Новый сезон в КХЛ начнётся в первый день сентября. В стартовой игре регулярного чемпионата встретятся финалисты предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина — ЦСКА и «Авангард». Действующим обладателем трофея являются «армейцы», обыгравшие омский клуб в финальной серии со счётом 4-0. Московская команда впервые в истории стала победителем Кубка Гагарина.

Фото: официальный сайт КХЛ
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