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Изменено время начала матча открытия нового сезона в КХЛ

Изменено время начала матча открытия нового сезона в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Первый матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 с участием ЦСКА и «Авангарда» перенесён на более раннее время, информирует официальный сайт лиги.

«В соответствии с пп. 3.2 п. 3 ст. 53 Спортивного регламента КХЛ для организации прямой телевизионной трансляции на федеральном телеканале «Матч ТВ», лигой принято решение о переносе времени начала матча регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 ЦСКА (Москва) — «Авангард» (Омск) 1 сентября 2019 года с 17:00 на 15:30 по московскому времени», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. «Армейцы» впервые в истории стали победителями Кубка Гагарина.

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