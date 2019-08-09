Майоров: «Салавату» не хватает точности из-за того, что команда под нагрузками

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Майоров подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (2:3) в Нур-Султане.



«Конечно, выигрывать всегда приятно, но сейчас, думаю, результат — не главное. Всё-таки важнее подойти к сезону в оптимальной форме, наигрывать именно моменты, которые отрабатывали на тренировках, и поставить правильные, чёткие действия в обороне и атаке. Сегодня немного не хватило, моментов было полно, спокойно могли выиграть, но… Возможно, из-за того что сейчас маленько под нагрузками, нам точности чуть-чуть не хватает. Самое главное — моменты есть, а точность придёт, когда руки и ноги «отпустит», ты будешь посвежее и быстрее.



Есть ощущение, что на маленьких площадках игра быстрее, средней зоны практически нет и в определённых моментах цена ошибки возрастает. Но я стараюсь не придавать этому серьёзного значения, хотя и понимаю, что здесь меньше места и решение нужно принимать быстрее», — приводит слова Майорова пресс-служба уфимского клуба.

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