Петунин: у «Динамо» всегда только одна цель — Кубок Гагарина
Нападающий московского «Динамо» Александр Петунин рассказал о задачах, которые ставит. В конце мая игрок вернулся в стан бело-голубых после обмена из «Северстали».
«Всегда приятно возвращаться домой. С клубом у меня связаны очень яркие воспоминания. Начальную базу мне дал Екатеринбург, а дорогу в хоккейную жизнь открыло «Динамо». Здесь все ступеньки прошёл, всех знаю, включая весь персонал. «Динамо» — семья. Клуб с большими традициями, историей.
Конечно, хочу закрепиться в составе, а также попасть в плей-офф. У меня ещё нет опыта выступления в подобных матчах, поэтому хотелось бы почувствовать, что это такое. В принципе, у «Динамо» всегда только одна цель — Кубок Гагарина», — сказал Петунин в интервью клубному телевидению.
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- 9 августа 2019
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