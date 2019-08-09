Петунин: у «Динамо» всегда только одна цель — Кубок Гагарина

Нападающий московского «Динамо» Александр Петунин рассказал о задачах, которые ставит. В конце мая игрок вернулся в стан бело-голубых после обмена из «Северстали».



«Всегда приятно возвращаться домой. С клубом у меня связаны очень яркие воспоминания. Начальную базу мне дал Екатеринбург, а дорогу в хоккейную жизнь открыло «Динамо». Здесь все ступеньки прошёл, всех знаю, включая весь персонал. «Динамо» — семья. Клуб с большими традициями, историей.



Конечно, хочу закрепиться в составе, а также попасть в плей-офф. У меня ещё нет опыта выступления в подобных матчах, поэтому хотелось бы почувствовать, что это такое. В принципе, у «Динамо» всегда только одна цель — Кубок Гагарина», — сказал Петунин в интервью клубному телевидению.

Давыдов: Анисин совершил большую ошибку, когда ушёл из «Динамо»