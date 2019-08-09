Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Норвич Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Петунин: у «Динамо» всегда только одна цель — Кубок Гагарина

Петунин: у «Динамо» всегда только одна цель — Кубок Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Александр Петунин рассказал о задачах, которые ставит. В конце мая игрок вернулся в стан бело-голубых после обмена из «Северстали».

«Всегда приятно возвращаться домой. С клубом у меня связаны очень яркие воспоминания. Начальную базу мне дал Екатеринбург, а дорогу в хоккейную жизнь открыло «Динамо». Здесь все ступеньки прошёл, всех знаю, включая весь персонал. «Динамо» — семья. Клуб с большими традициями, историей.

Конечно, хочу закрепиться в составе, а также попасть в плей-офф. У меня ещё нет опыта выступления в подобных матчах, поэтому хотелось бы почувствовать, что это такое. В принципе, у «Динамо» всегда только одна цель — Кубок Гагарина», — сказал Петунин в интервью клубному телевидению.

Давыдов: Анисин совершил большую ошибку, когда ушёл из «Динамо»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент