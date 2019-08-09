Цулыгин: у «Салавата» есть содержание игры, но нет результата

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о матче с «Автомобилистом» (2:3) на Кубке президента Республики Казахстан.



«Опять уступили с минимальной разницей, здорово, что смогли сравнять счёт в третьем периоде, но, к сожалению, в конце допустили нелепую ошибку из-за которой проиграли. В принципе, есть содержание игры, но нет результата, Нужно работать над мелочами», — приводит слова наставника официальный сайт КХЛ.

Подопечные Андрея Мартемьянова открыли счёт на 9-й минуте встречи стараниями Джеффа Плэтта, а в середине второго игрового отрезка номинальные гости укрепили преимущество благодаря точному броску Александра Кучерявенко. Уфимский клуб сумел отыграть один гол в третьей двадцатиминутке — заброшенную шайбу на свой счёт записал Максим Майоров, а чуть позже Родион Амиров восстановил равновесие. В концовке игры победу клубу из Екатеринбурга принёс точный бросок Питера Холланда.