Цулыгин: у «Салавата» есть содержание игры, но нет результата

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о матче с «Автомобилистом» (2:3) на Кубке президента Республики Казахстан.
«Опять уступили с минимальной разницей, здорово, что смогли сравнять счёт в третьем периоде, но, к сожалению, в конце допустили нелепую ошибку из-за которой проиграли. В принципе, есть содержание игры, но нет результата, Нужно работать над мелочами», — приводит слова наставника официальный сайт КХЛ.
Подопечные Андрея Мартемьянова открыли счёт на 9-й минуте встречи стараниями Джеффа Плэтта, а в середине второго игрового отрезка номинальные гости укрепили преимущество благодаря точному броску Александра Кучерявенко. Уфимский клуб сумел отыграть один гол в третьей двадцатиминутке — заброшенную шайбу на свой счёт записал Максим Майоров, а чуть позже Родион Амиров восстановил равновесие. В концовке игры победу клубу из Екатеринбурга принёс точный бросок Питера Холланда.
- 9 августа 2019
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