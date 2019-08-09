Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки/Гретцки
Сборная Канады обыграла Швецию со счётом 3:2 Б в полуфинале Кубка Глинки/Гретцки, который проходит в Словакии.
Скандинавы открыли счёт на 9-й минуте стараниями Даниэля Юнгмана, отличившегося в большинстве. Канадцы восстановили равновесие благодаря голу Коула Перфетти, который впоследствии оформил дубль. У шведов вторая заброшенная шайба на счету Хуго Стюфа. Основное и дополнительное время победителя не выявили, а победа канадцам досталась в серии буллитов, в которой они реализовали на одну попытку больше.
В финальном матче турнира Канада встретится со сборной России. Ранее подопечные Сергея Голубовича обыграли финнов со счётом 4:1. Финал состоится завтра, 10 августа. Финны и шведы проведут матч за третье место.
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- 9 августа 2019
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