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Карандин: «Авангард» резвится в Балашихе, но от Омска эта роскошь очень далеко

Карандин: «Авангард» резвится в Балашихе, но от Омска эта роскошь очень далеко
Хоккей / КХЛ 0

Почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением о ситуации с омским «Авангардом», который продолжает выступать в Балашихе.

«Авангард» беспокоит больше других. «Ястребы» резвятся в Балашихе, у клуба мощное руководство, хороший бюджет, но большая проблема в том, что от Омска вся эта роскошь очень далеко.

Много общаюсь с омичами, у всех есть беспокойство относительно того, что клуб оторван от родного города и пока нет чётких прогнозов относительно сроков, когда «Авангард» вернется домой. Сначала назывался 2021 год, теперь — 2022-й, прогнозы всё время меняются. Сибирь — огромный хоккейный регион с большими хоккейными традициями, только репортажами из Балашихи хоккейный голод омичей и сибиряков в целом не утолить.

У Хартли отличный состав и есть все возможности для того, чтобы скептиков опровергнуть. Поэтому в игровом плане его клуб меня не беспокоит. Повторюсь, всех нас, сибиряков, волнует другое: когда хоккейная прописка «Авангарда» будет восстановлена?" — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

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