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Голубович: Россия-Канада — сильный финал, он будет интересен всем

Голубович: Россия-Канада — сильный финал, он будет интересен всем
Хоккей / Прочие 0

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович подвёл итоги полуфинального матча с Финляндией (4:1) на Кубке Глинки/Гретцки.

«Могу повторить только то, что уже говорил — слабых здесь нет. Что касается попадания в финал, то мы рады, но нужно уже начинать готовиться к следующей игре. Канада — Россия — это очень сильный финал, думаю, что он будет интересен всем: болельщикам, игрокам, тренерам.

Хет-трик Пашина? Саша большой молодец, конечно. Надеюсь, что он не единственный лидер, завтра отличный момент проявить себя всем игрокам, это финал. Но если себя снова проявит Пашин, то я порадуюсь за него, как и за любого из игроков.

Сборная впервые за 10 лет в финале? Вообще не думаем про эти десять лет. Думаем только про завтрашний день», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.

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