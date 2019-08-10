Угольников: с новыми правилами убрали вообще весь мало-мальский контакт

Защитник хоккейного клуба «Адмирал» Александр Угольников поделился мнением об изменениях в правилах лиги. Хоккеист «моряков» отметил, что из-за новых правил защитникам будет ещё сложнее отбирать шайбу у соперника и голов в матчах теперь будет больше.



«Нам, игрокам обороны, стало сложнее — убрали вообще весь мало-мальский контакт. Наверное, это для того, чтобы хоккей стал более зрелищным, было больше голов. Наше дело простое — будем привыкать к новым правилам», — приводит слова защитника официальный сайт команды из Владивостока.



Прочитать об изменениях в правилах матчей Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2019/20 можно на «Чемпионате».



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