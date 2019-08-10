Аткинсон: уход Бобровского и Панарина — часть бизнеса, они имеют право решать
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон поделился мнением об уходе лидеров клуба — Сергея Бобровского и Артемия Панарина.
«Костяк — это самая важная часть команды. К нему можно добавлять кусочки пазла и по-разному их смешивать, но с имеющимся фундаментом мы сможем оставаться конкурентоспособными каждый год. И я очень рад, что у этого костяка еще много лет впереди.
Летний уход лидеров? Это часть бизнеса, правда же? Парни имеют право на собственные решения, но мы знаем, кто у нас в раздевалке. У нас есть победная культура и команда, умеющая побеждать», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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