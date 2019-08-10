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Брюквин — о Sochi Hockey Open: хорошо съездили, поплавали и позагорали

Брюквин — о Sochi Hockey Open: хорошо съездили, поплавали и позагорали
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин поделился мнением о Sochi Hockey Open, где он выступал в составе олимпийской сборной России.

«Хорошо съездили, поплавали, позагорали. Меня уже третий раз вызывают на этот турнир. Считаю, там все команды сильные, хоть хоккей и летний, но все проходит на достаточно высоком уровне. Познакомился со многими перспективными ребятами. Например, с Васей Подколзиным.

Потихоньку набираю форму и хорошо чувствую себя на льду. Этот вызов придал мне уверенности. Провел две хорошие игры, остальными двумя похвастаться не могу, но в целом все нормально.

Ощущалось, что тренеры мне доверяли. Я и в большинстве играл, и в меньшинстве много, и ассистентом сделали», — цитирует игрока официальный сайт «Динамо».

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