Брюквин — о Sochi Hockey Open: хорошо съездили, поплавали и позагорали

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин поделился мнением о Sochi Hockey Open, где он выступал в составе олимпийской сборной России.



«Хорошо съездили, поплавали, позагорали. Меня уже третий раз вызывают на этот турнир. Считаю, там все команды сильные, хоть хоккей и летний, но все проходит на достаточно высоком уровне. Познакомился со многими перспективными ребятами. Например, с Васей Подколзиным.



Потихоньку набираю форму и хорошо чувствую себя на льду. Этот вызов придал мне уверенности. Провел две хорошие игры, остальными двумя похвастаться не могу, но в целом все нормально.



Ощущалось, что тренеры мне доверяли. Я и в большинстве играл, и в меньшинстве много, и ассистентом сделали», — цитирует игрока официальный сайт «Динамо».