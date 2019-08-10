Фолиньо: сделали всё возможное, чтобы показать уровень Бобровскому и Панарину

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо поделился мнением об уходе из клуба голкипера Сергея Бобровского, перешедшего во «Флориду Пантерз», и нападающего Артемия Панарина, подписавшего контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Мы сделали всё возможное, чтобы показать им свой уровень, в некоторым смысле их уход был сюрпризом, но это их право. Думаю, что хорошую команду никто не оставляет в поисках новой, мы все рады быть частью того, что строится в „Коламбусе“. С другой стороны, все ушедшие работали очень усердно в клубе. Это просто их выбор, с ним можно не соглашаться, но это от желания сохранить этих парней в „Коламбусе“, — приводит слова нападающего The Score.

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