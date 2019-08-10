Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фолиньо: сделали всё возможное, чтобы показать уровень Бобровскому и Панарину

Фолиньо: сделали всё возможное, чтобы показать уровень Бобровскому и Панарину
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо поделился мнением об уходе из клуба голкипера Сергея Бобровского, перешедшего во «Флориду Пантерз», и нападающего Артемия Панарина, подписавшего контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Мы сделали всё возможное, чтобы показать им свой уровень, в некоторым смысле их уход был сюрпризом, но это их право. Думаю, что хорошую команду никто не оставляет в поисках новой, мы все рады быть частью того, что строится в „Коламбусе“. С другой стороны, все ушедшие работали очень усердно в клубе. Это просто их выбор, с ним можно не соглашаться, но это от желания сохранить этих парней в „Коламбусе“, — приводит слова нападающего The Score.

Трагедия или новая эпоха? С чем остался «Коламбус» после ухода русских звёзд
«Куртки» были симпатичной «русской» командой. Какими они станут в будущем?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент