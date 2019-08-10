Кожевников: уже выход России в финал Кубка Глинки/Гретцки говорит о многом

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал выступление юниорской сборной на Кубке Глинки/Гретцки. Сборная России дошла до финала, где сегодня, 10 августа, сыграет с командой Канады.



«Уже то, что наши ребята дошли до финала этого престижного турнира, говорит о многом. Последний раз подобное было десять лет назад. За последние годы все наши сборные работают по специальной программе, ребята получают задания и даже во время отпуска продолжают готовиться по индивидуальному плану, утвержденному тренерским штабом сборной. Если игрок хочет попасть в сборную, нужно работать, совершенствоваться. Ребята приехали на сбор хорошо подготовленные – отсюда и такой результат выступления на турнире», — рассказал Кожевников «Чемпионату».

Россия прёт, как танк! Впереди – суперфинал с Канадой Форвард системы юниорской сборной и системы «Салавата Юлаева» Александр Пашин буквально разрывает соперников!