«Северсталь» уступила «Металлургу» на турнире в Челябинске

Череповецкая «Северсталь» потерпела поражение от магнитогорского «Металлурга» в стартовом матче предсезонного Кубка губернатора Челябинской области, встреча завершилась со счётом 1:2. Сегодня состоится ещё один матч — местный «Трактор» сыграет со сборной турнира, составленной из игроков трёх команд.



Счёт в матче был открыт на 30-й минуте — назначенный буллит реализовал нападающий «Металлурга» Роман Любимов. Через шесть с половиной минут форвард магнитогорского клуба Сергей Мозякин упрочил преимущество «лисов». На 45-й минуте нападающий Даниил Вовченко сократил отставание «Северстали», однако сравнять счёт череповецкий клуб не сумел.

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