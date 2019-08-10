«Северсталь» уступила «Металлургу» на турнире в Челябинске
Череповецкая «Северсталь» потерпела поражение от магнитогорского «Металлурга» в стартовом матче предсезонного Кубка губернатора Челябинской области, встреча завершилась со счётом 1:2. Сегодня состоится ещё один матч — местный «Трактор» сыграет со сборной турнира, составленной из игроков трёх команд.
Счёт в матче был открыт на 30-й минуте — назначенный буллит реализовал нападающий «Металлурга» Роман Любимов. Через шесть с половиной минут форвард магнитогорского клуба Сергей Мозякин упрочил преимущество «лисов». На 45-й минуте нападающий Даниил Вовченко сократил отставание «Северстали», однако сравнять счёт череповецкий клуб не сумел.
Кубок губернатора Челябинской области
10 августа 2019, суббота. 11:00 МСК
Северсталь
Череповец
1 : 2
0:0, 0:2, 1:0
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Любимов – 29:41 (бул), 0:2 – Мозякин (Верещагин) – 36:10 (5x5), 1:2 – Вовченко (Шулак, Гераськин) – 44:54 (5x5)
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