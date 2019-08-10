Нападающий «Металлурга» Расмуссен получил травму в матче с «Северсталью»

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач рассказал, что нападающий Деннис Расмуссен получил травму во встрече с «Северсталью» (2:1).



«Нападающий Деннис Расмуссен получил травму. Пока не знаю, что с ним. Предстоит сделать обследование. Он поставил конёк на шайбу и подвернул ногу. Не могу сказать, сыграет ли он в оставшихся матчах турнира», — передаёт слова Яндача корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Счёт был открыт на 30-й минуте — назначенный буллит реализовал нападающий «Металлурга» Роман Любимов. Через шесть с половиной минут форвард магнитогорского клуба Сергей Мозякин упрочил преимущество «лисов». На 45-й минуте нападающий Даниил Вовченко сократил отставание «Северстали», однако сравнять счёт череповецкий клуб не сумел.

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