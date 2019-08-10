Вовченко: «Северстали» нечего бояться на старте, все команды равные

Нападающий череповецкой «Северстали» Даниил Вовченко поделился впечатлениями от проигранного матча с «Металлургом» на Кубке губернатора Челябинской области.



«Первые минуты вкатывались в игру. Не было предсезонных игр, только двусторонки, пришлось непросто в первом периоде. Задачи на турнир? У любой команды стоит задача выигрывать, даже на предсезонном турнире. Заброшенная шайба? Вася не накрыл, подъехал, завершил момент. Тяжелый календарь в начале чемпионата? Нам нечего бояться, все команды равные», — передаёт слова Вовченко корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.



Счёт был открыт на 30-й минуте — назначенный буллит реализовал нападающий «Металлурга» Роман Любимов. Через шесть с половиной минут форвард магнитогорского клуба Сергей Мозякин упрочил преимущество «лисов». На 45-й минуте нападающий Даниил Вовченко сократил отставание «Северстали», однако сравнять счёт череповецкий клуб не сумел.

«Северсталь» уступила «Металлургу» на турнире в Челябинске