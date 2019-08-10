Для «Айлендерс» построят новый стадион стоимостью $ 1,3 млрд

В Нью-Йорке представили проект новой арены для клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс», информирует NBC Sports. Правление штата уже одобрило проект, предварительная стоимость строительства составит $ 1,3 млрд.



Сообщается, что будет построен комплекс, включающий в себя магазины, ресторан и гостиницу. Проект позволит команде перебраться из Бруклина в округ Нассау, создав тысячи новых рабочих мест.



Опасение высказывают жители домов рядом с выбранным местом строительства, недовольные будущим ростом шума и увеличением автомобильного трафика. Проект обязан пройти экологическую экспертизу, без которой начать строительства будет нельзя.



В прошедшем сезоне «Айлендерс» добрались до второго раунда Кубка Стэнли.