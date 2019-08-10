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Для «Айлендерс» построят новый стадион стоимостью $ 1,3 млрд

Для «Айлендерс» построят новый стадион стоимостью $ 1,3 млрд
Хоккей / НХЛ 0

В Нью-Йорке представили проект новой арены для клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс», информирует NBC Sports. Правление штата уже одобрило проект, предварительная стоимость строительства составит $ 1,3 млрд.

Сообщается, что будет построен комплекс, включающий в себя магазины, ресторан и гостиницу. Проект позволит команде перебраться из Бруклина в округ Нассау, создав тысячи новых рабочих мест.

Опасение высказывают жители домов рядом с выбранным местом строительства, недовольные будущим ростом шума и увеличением автомобильного трафика. Проект обязан пройти экологическую экспертизу, без которой начать строительства будет нельзя.

В прошедшем сезоне «Айлендерс» добрались до второго раунда Кубка Стэнли.

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