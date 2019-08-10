Sportsnet: Макдэвид — не Уэйн Гретцки, Гусеву нет причин отказываться от № 97
Журналист Sportsnet Эрик Фрэнсис поделился мнением о критике, выказанной североамериканскими болельщиками по поводу решения форварда Никиты Гусева. Напомним, россиянин выбрал в «Нью-Джерси» 97-й номер. Под этим номером выступает одна из главных звёзд лиги — нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.
«Полдюжины игроков носили 97-й номер в разное время, так что не вижу в этом ничего священного. Возможно, это имеет большое значение в „Эдмонтоне“, но не где-либо ещё. Не хочу говорить ничего плохого о Конноре Макдэвиде, но он не Уэйн Гретцки. У Гусева нет причин отказываться от этого номера. Гусев может подумать: „Что не так? Я носил этот номер в России, он приносил мне успех“. Игроки вообще суеверны по поводу номеров», — написал журналист.
«Мысли были только об НХЛ, ждал бы до последнего». Гусев – о «Нью-Джерси»
Первое интервью с Никитой Гусевым после перехода в «Дэвилз» и подписания контракта на $ 9 млн.
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