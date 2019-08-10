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«Барыс» выиграл третий матч кряду, одолев «Автомобилист»

«Барыс» выиграл третий матч кряду, одолев «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от хоккейного клуба «Барыс» в матча Кубка президента Республики Казахстан, встреча завершилась со счётом 2:3. Подопечные Андрея Мартемьянова впервые проиграли на турнире в Нур-Султане, у команды хозяев три победы из трёх возможных.

Счёт во встрече был открыт на 13-й минуте: удачный бросок в актив записал нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко. В концовке первого периода форвард Ииро Пакаринен упрочил преимущество казахстанского клуба. На 39-й минуте нападающий Никита Михайлис довёл разницу в счёте до трёх шайб. На старте третьего периода «Автомобилист» размочил счёт усилиями форварда Андрея Обидина, на 56-й минуте Степан Хрипунов сократил разрыв до минимума, но сравнять счёт гости не успели.

Кубок президента Республики Казахстан
10 августа 2019, суббота. 14:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
2 : 3
0:2, 0:1, 2:0
Барыс
Нур-Султан
0:1 – Шевченко (Найт, Бойд) – 13:09 (6x5), 0:2 – Пакаринен (Диц, Хелука) – 19:17 (4x4), 0:3 – Михайлис (Сведберг, Блэкер) – 38:29 (5x4), 1:3 – Обидин (Кучерявенко, Василевский) – 40:53 (5x4), 2:3 – Хрипунов (Трямкин, Василевский) – 56:57 (5x4)

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