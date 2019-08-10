«Барыс» выиграл третий матч кряду, одолев «Автомобилист»

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от хоккейного клуба «Барыс» в матча Кубка президента Республики Казахстан, встреча завершилась со счётом 2:3. Подопечные Андрея Мартемьянова впервые проиграли на турнире в Нур-Султане, у команды хозяев три победы из трёх возможных.



Счёт во встрече был открыт на 13-й минуте: удачный бросок в актив записал нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко. В концовке первого периода форвард Ииро Пакаринен упрочил преимущество казахстанского клуба. На 39-й минуте нападающий Никита Михайлис довёл разницу в счёте до трёх шайб. На старте третьего периода «Автомобилист» размочил счёт усилиями форварда Андрея Обидина, на 56-й минуте Степан Хрипунов сократил разрыв до минимума, но сравнять счёт гости не успели.



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